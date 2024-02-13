До 16 февраля ямочный ремонт планируют провести на 19 улицах Калининграда

До 16 февраля ямочный ремонт планируют провести на 19 улицах Калининграда
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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До конца рабочей недели дорожники планируют провести ямочный ремонт на 19 улицах Калининграда. Работы в настоящее время выполняют семь бригад. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Подрядчик, который занимается содержанием дорог общего пользования в городе, с начала этого месяца смог утроить свою производительность. Если раньше „литым“ и „холодным“ асфальтом работали только 2 бригады, то сейчас на улицах Калининграда одновременно трудятся сразу 7 бригад», — говорится в сообщении.

Во вторник, 13 февраля, дорожники работали на ул. Левитана. До 16 февраля ремонт запланирован на ул. Осипенко, Миргородской, Портовой, Киевской, Емельянова, Яналова, Войнич, Озерова, Зелёной, Лесопильной, Щёрса, Красносельской, Суворова, Хмельницкого, Стрелковой, Борзова, а также на Советском проспекте, Правой набережной и Прегольском проезде.

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