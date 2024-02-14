В Зеленоградске готовятся капитально отремонтировать два исторических дома (фото)

В текущем году региональный фонд капремонта намерен привести в порядок фундаменты, фасады, подвалы и крыши двух исторических домов на улице Октябрьской в Зеленоградске. Об этом сообщается на страничке фонда во «ВКонтакте».



«Работы будут включать усиление несущих конструкций, а также замену деревянных несущих элементов. Мы также со всем нашим вниманием и заботой восстановим или установим новые декоративные элементы, ориентируясь на сохранившиеся. Дополнительным вызовом станет приведение зданий к единому архитектурному облику после перестроек», — говорится в сообщении.