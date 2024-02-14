В России планируют в апреле повысить оклад медработников на 50 процентов

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В России собираются повысить окладную часть зарплат медиков. Об этом заявил на Форуме будущих технологий президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты. Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена безусловно, но вот эти дополнительные выплаты тоже важны, медицинские работники, конечно, заинтересованы в том, чтобы основная часть — оклад — был повыше», — сообщил Владимир Путин.

Он добавил, что «правительство должно подготовить аналогичные решения в отношении медицинских сотрудников федеральных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования».

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