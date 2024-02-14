«Двухметровый гид» из Правдинска победил в номинации конкурса «Лучший гид России»

Стали известны имена победителей конкурса РГО «Лучший гид России». Одним из них стал экскурсовод из Калининградской области. Об этом сообщается на странице Русского географического общества «ВКонтакте».



«Уже пять лет Русское географическое общество выбирает лучших гидов среди профессионалов и любителей, взрослых и детей старше 12 лет. Для участия в конкурсе нужно прислать двухминутный видеоролик с экскурсией, — рассказали организаторы. — В этом конкурсе участвовали 1100 роликов из 85 регионов России. Древняя кирха в Калининградской области, соляное озеро Эльтон, уникальные экспонаты Музея Фаберже и даже канализация Москвы — вот лишь часть мест, о которых рассказали участники конкурса», — отмечается в сообщении.

По итогам конкурса первое место в номинации «Лучший гид. Город» завоевал Константин Аверин из Правдинска, известный многим калининградцам и гостям города как «двухметровый гид». В качестве награды экскурсовод получит 100 тысяч рублей.