«Двухметровый гид» из Правдинска победил в номинации конкурса «Лучший гид России»

Все новости по теме: Туризм

Стали известны имена победителей конкурса РГО «Лучший гид России». Одним из них стал экскурсовод из Калининградской области. Об этом сообщается на странице Русского географического общества «ВКонтакте».

«Уже пять лет Русское географическое общество выбирает лучших гидов среди профессионалов и любителей, взрослых и детей старше 12 лет. Для участия в конкурсе нужно прислать двухминутный видеоролик с экскурсией, — рассказали организаторы. — В этом конкурсе участвовали 1100 роликов из 85 регионов России. Древняя кирха в Калининградской области, соляное озеро Эльтон, уникальные экспонаты Музея Фаберже и даже канализация Москвы — вот лишь часть мест, о которых рассказали участники конкурса», — отмечается в сообщении.

По итогам конкурса первое место в номинации «Лучший гид. Город» завоевал Константин Аверин из Правдинска, известный многим калининградцам и гостям города как «двухметровый гид». В качестве награды экскурсовод получит 100 тысяч рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter