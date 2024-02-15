Детская стоматологическая поликлиника закупила новое оборудование за свой счёт (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Городская детская стоматологическая поликлиника на ул.Буткова закупила за счёт собственных средств новый дентальный цифровой рентген-аппарат. Его стоимость суммарно с радиовизиографом составила более 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главного врача ГДСП Юрия Шлегеля.



По его словам, недавно учреждение также приобрело две стоматологические установки. Сейчас проводится их монтаж. «Также у нас сейчас завершается ремонт двух дополнительных кабинетов, — сообщил Юрий Шлегель. — Таким образом, увеличится количество принимаемых пациентов, появится больше возможностей для записи, что поможет снять нагрузку на город и регион в целом». Ожидается поставка уже закупленного рентген-аппарата в передвижной стоматологический комплекс.

Главврач также рассказал о планах организовать большую игровую зону для детей-дошкольников к Дню защиты детей — 1 июня. Помимо этого, в поликлинике запускается проект работы психолога по подготовке детей перед приёмом — в рамках групповых и индивидуальных занятий. «Сейчас мы уже определили помещение — зал для тренингов и будем приступать к ремонту, чтобы он не выглядел, как офисный или медицинский, а был расслабляющим и комфортным для детей, чтобы они могли спокойно там разговаривать, общаться с психологом и не чувствовать какого-то давления медицины», — пояснил руководитель поликлиники.

Также запланирован ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории с обустройством парковки, а также зоны отдыха и ожидания.