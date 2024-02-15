Жители пожаловались на «свалку» у Черепаново — она оказалась легальной (фото)

Жители пожаловались на «свалку» у Черепаново — она оказалась легальной (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Зеленоградском районе местными жителями была обнаружена свалка строительных отходов. О своей находке они сообщили «Новому Калининграду».

«Она образовалась у дороги между старым Люблино и Черепаново (геолокация: 54.746248, 20.253279), — рассказал очевидец. — Нет ни информационного стенда, ни следов рекультивации, а есть отсыпанная дорога, по которой „притараканили“ уже не одну тысячу тонн мусора. Мусор пока, в основном, строительный, много пластика».

Житель также пояснил, что рядом со свалкой находится реликтовый буковый лес и озеро Скрытое, а также жилые дома и поле, на котором обычно выращивают пшеницу.

В министерстве экологии и природных ресурсов «Новому Калининграду» сообщили, что в сентябре 2023 года на указанную площадку ездил представитель ЕСОО. Владелец участка ему пояснил, что это не свалка, а площадка по сортировке строительных отходов.

«Занимается этим индивидуальный предприниматель, полезные фракции он потом продает, — пояснили в министерстве. — Однако организация работы площадки неудовлетворительная. Будем разбираться».

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