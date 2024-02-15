Ермак: туристы забронировали порядка 50% номеров в отелях региона на 23 февраля

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Порядка 50% мест в отелях Калининградской области уже забронированы туристами на День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом ТАСС сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«На 23 февраля уровень бронирования отелей в области составляет 50%», — отметил министр, добавив, что также туристы бронируют места в отелях области и на праздничные дни, приуроченные к 8 Марта. Сейчас уровень бронирования на этот период составляет 41%. Как уточнил Ермак, пик спроса на места в отелях области в Международный женский день придется на конец февраля — начало марта и показатель, скорее всего, вырастет.

Также информагентство отмечает, что на период праздников увеличивается число рейсов в Калининград. С 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта дополнительные рейсы по маршруту Москва — Калининград — Москва будет выполнять входящая в группу компаний «Аэрофлот» авиакомпания «Россия». В них задействуют самолеты Боинг 737-900 увеличенной пассажировместимости — 215 человек в классе «эконом».

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