Меньше половины жителей области пользуются «Госуслугами» хотя бы раз в год

Все новости по теме: Интернет

В Калининградской области на Едином портале госуслуг зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных учетных записей (72% населения региона). Это на 1,6% ниже среднего российского показателя. Об этом говорится в региональной программе «Цифровая трансформация», обновленная редакция которой опубликована на портале правовой информации.

60% владельцев зарегистрированных учетных записей (420 тысяч человек — прим. «Нового Калининграда») пользуются порталом хотя бы раз в год. «В целом около 80% всех граждан, обращающихся за услугами, получают их именно в электронном виде, — отмечается в документе. — В области здравоохранения более 75% записей на прием к врачу в медицинские учреждения, в том числе на вакцинацию, осуществляются дистанционно. Для 40% граждан сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ».

В документе говорится, что наиболее востребованными электронными услугами являются запись ребенка в первый класс и в детский сад, предоставление субсидий на ЖКУ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter