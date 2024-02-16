Меньше половины жителей области пользуются «Госуслугами» хотя бы раз в год

В Калининградской области на Едином портале госуслуг зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных учетных записей (72% населения региона). Это на 1,6% ниже среднего российского показателя. Об этом говорится в региональной программе «Цифровая трансформация», обновленная редакция которой опубликована на портале правовой информации.



60% владельцев зарегистрированных учетных записей (420 тысяч человек — прим. «Нового Калининграда») пользуются порталом хотя бы раз в год. «В целом около 80% всех граждан, обращающихся за услугами, получают их именно в электронном виде, — отмечается в документе. — В области здравоохранения более 75% записей на прием к врачу в медицинские учреждения, в том числе на вакцинацию, осуществляются дистанционно. Для 40% граждан сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ».

В документе говорится, что наиболее востребованными электронными услугами являются запись ребенка в первый класс и в детский сад, предоставление субсидий на ЖКУ.