Жителей Калининграда предупредили о возможных перебоях телевещания

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В Калининграде из-за солнечной интерференции возможно ослаблению телевизионного сигнала. Помехи на телеэкранах будут продолжаться до середины марта. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, предупредил Калининградский областной радиотелевизионный передающий центр.

21 февраля в Калининграде начинается солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 15 марта с 10:18 по 12:06 по местному времени. Их продолжительность — от нескольких секунд до 5 минут в сутки.

«Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением Солнца. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под «солнечной засветки, — пояснили в пресс-службе администрации. — Если в период интерференции „картинка“ на экране замерзает или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку (выключите и через минуту включите). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием».



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