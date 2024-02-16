В Калининграде осуждены адвокаты, выманивавшие деньги на взятку у жены обвиняемого

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В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам и их соучастнику, которых обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в конце 2021 года адвокат из Калининграда С. и адвокат из Москвы Г., знавшие о расследовании уголовного дела в отношении Н. и заключении его под стражу, решили похитить деньги, принадлежащие его супруге. В качестве сообщника они привлекли А., который связался с женщиной и впоследствии совместно с Г. неоднократно с ней встречался. Подельники предложили потерпевшей помочь изменить ее мужу меру пресечения на домашний арест за 10 млн рублей, которые якобы необходимо было передать в качестве взятки неким должностным лицам правоохранительных органов.

На самом деле злоумышленники никому не собирались передавать деньги, а решили их похитить. 7 февраля 2022 года Г. и ее знакомый А. в одном из калининградских кафе получили от супруги обвиняемого, на тот момент уже действующей под контролем правоохранителей, денежные средства в сумме 3 000 000 рублей и муляж денежных средств в сумме 7 000 000 рублей, которые якобы предназначались для последующей передачи в качестве взятки. После получения денег С. и Г. были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Действия С., Г. и А. судом квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, — покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Приговором Ленинградского районного суда С. назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы; Г. — 6 лет 6 месяцев; А. — 6 лет 3 месяца. Отбывать наказанное всем троим предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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