В регионе продолжает дорожать фиксированный набор товаров и услуг

В январе стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Калининградской области составила 22622,37 рубля. По сравнению с декабрём 2023 года она увеличилась на 0,06%, сообщили в Калининградстате.



Среди всех регионов России Калининградская область оказалась на 17 позиции по соседству с Амурской и Вологодской областями.

Дороже всего фиксированный набор обходился в Чукотском автономном округе — 35494,28 рубля. Самой низкой в январе его стоимость была в Республике Мордовия — 18529,42 рубля. Средняя стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России составила 21583,67 рубля (+ 0,8% по сравнению с декабрём 2023 года).