В регионе утвердили даты последнего звонка и вручения аттестатов

В Калининградской области утверждены даты последнего звонка и вручения аттестатов в школах. Распоряжение за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Последний звонок будет проходить в регионе 25 мая, вручение аттестатов о среднем общем образовании — 28 июня, об основном общем образовании — 30 июня. Муниципалитетам рекомендовано «исключить необоснованные и несогласованные переносы дат» торжественных мероприятий. Чиновники также должны обеспечить медицинское обслуживание и усиленную охрану общественного порядка.

На руководителей общеобразовательных организаций возложена персональная ответственность за сохранность жизни и здоровья выпускников с начала проведения мероприятий до 22:00.