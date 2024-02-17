На благотворительном марафоне собрали 3 млн рублей для детей с ОВЗ

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На благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» собрали 3 млн рублей для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает администрация Калининграда.

«В 2023 году с октября по декабрь в рамках марафона было организовано более 200 мероприятий. Подано 39 заявок [от семей из Калининграда, которым требуется помощь], собрано 3 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

Сбор средств проходил во время спортивных, культурных и молодежных мероприятий. Деньги обещают направить по целевому назначению на основании решения попечительского совета благотворительного фонда «Берег надежды».

«Эти средства будут направлены на реабилитацию детей с такими заболеваниями, как ДЦП, поражение ЦНС и эпилепсии, на обеспечение маленьких пациентов специальным питанием при заболевании фенилкетонурией. Также среди заявок — средства реабилитации: спортивные площадки, электроскутер, ортопедическое кресло, специальный тренажер и устройство коммуникации. Поступили несколько заявок на приобретение системы мониторинга глюкозы в крови, очень нужной для детей, больных сахарным диабетом», — поясняется в публикации.

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