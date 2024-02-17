Власти Калининградской области хотят платить рибейты за компьютерные игры

Правительство Калининградской области рассматривает возможность выплаты рибейтов (компенсации части затрат) разработчикам видеоигр, сообщает Rugrad со ссылкой на выступление губернатора региона Антона Алиханова на «Дне бизнеса» 16 февраля.

«Со следующего года, скорее всего, мы сейчас этот вопрос обсуждаем. Ребята мне предлагают ввести систему рибейтов не только на кино, но и на игровую индустрию. Мы обсуждали во время визита президента и вопрос действительной независимости в сфере игровой индустрии. Кто-нибудь играет на PlayStation? Президент знает, что такое PlayStation, поэтому мне было достаточно легко этот вопрос обсуждать», — цитирует портал главу региона.

По мнению Антона Алиханова, российских геймеров «отсоединили от всех возможности оплаты» игр на цифровых площадках, и они вынуждены придумывать способы обхода запретов. «Нам приходится распознавать, что такое криптокошельки. Как-то хитрым образом через Казахстан, Аргентину и Эмираты пытаться приобретать игры», — сказал губернатор.

Независимость в сфере игровой индустрии глава региона связал с наличием игровой приставки отечественного производства и соответствующей «экосистемы». Он также отметил, что игры — это в том числе «возможность продвигать культурный код». В качестве примера он привел игру Atomic Heart (16+), выпущенную в 2023 году.

По словам Антона Алиханова, рынок разработчиков игр по объемам и влиятельности масштабнее, чем рынок кино. «Сейчас выйдет игра „Смута“... Очень важно, чтобы это были качественные продукты. Но еще важно, на чем ты играешь. Если у Калининграда получится встроиться игровых российских приставок — это будет классно», — считает Антон Алиханов.

Региональные власти уже обсуждали вопрос выплаты рибейтов разработчикам видеоигр. В июне 2022 года об этой идее рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Андрей Толмачев на сессии Петербургского международного экономичсекого форума. По его словам, обязательным условием получения компенсации за создние игры должно быть наличие в ней локаций Калининградской области. «Особенно интересным» Толмачев считает, если бы игры промоутировали неизвестные локации региона.

С 2017 года Калининградская область выплачивает рибейты кинопропроизводителям. Программу пробовали расширить и на создание музыкальных клипов, однако инициатива не пользовалась популярностью.