Калининград вошел в список портов для экспорта лома до конца 2024 года

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Калининград снова вошел в список девяти российских портов, из которых разрешен экспорт отходов и лома черных металлов. Согласно соответствующему постановлению российского премьера Михаила Мишустина, на этот раз разрешение вывозить отходы морем действует до 31 декабря 2024 года.

В тексте также указано, что экспорт до конца года также разрешен из портов Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

В марте 2023 года стало известно, что экспорт лома черных металлов из страны разрешен только морем. Тогда же Калининград вошел в список девяти портов для экспорта. Предыдущее разрешение действовало до конца 2023 года, теперь его продлили еще на год.

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