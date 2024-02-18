Калининград вошел в список портов для экспорта лома до конца 2024 года

Калининград снова вошел в список девяти российских портов, из которых разрешен экспорт отходов и лома черных металлов. Согласно соответствующему постановлению российского премьера Михаила Мишустина, на этот раз разрешение вывозить отходы морем действует до 31 декабря 2024 года.



В тексте также указано, что экспорт до конца года также разрешен из портов Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

В марте 2023 года стало известно, что экспорт лома черных металлов из страны разрешен только морем. Тогда же Калининград вошел в список девяти портов для экспорта. Предыдущее разрешение действовало до конца 2023 года, теперь его продлили еще на год.