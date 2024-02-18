В Гурьевском округе хотят разработать систему учета захоронений на кладбищах

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В Гурьевском округе решили разработать информационную систему, которая позволит учитывать все захоронения на муниципальных кладбищах. Согласно конкурсной документации, на эту работу местная администрация готова потратить 1,1 млн рублей из муниципального бюджета.

Подрядчику предстоит провести к июлю этого года инвентаризацию всех муниципальных кладбищ, расположенных вблизи поселков Низовье, Цветково, Рассвет, Заозерье, Зеленополье, Гаево, Жемчужное, а также в Гурьевске на Калининградском шоссе и ул. Заречной.

Результатом работы должны стать цифровые карты-схемы кладбищ, на которых будет отражена вся существующая инфраструктура и границы захоронений. Пользователям должны стать доступны фото могил и памятников, ФИО каждого захороненного, даты жизни, сведения о секторе, номере ряда и номере места захоронения. Также приложение должно позволять строить маршруты до захоронений. База должна быть обновляемой и содержать поиск по имени умершего с возможностью выбора кладбища.

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