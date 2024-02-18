Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% российских детей

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года порядка 72% российских детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает ТАСС.



«С 2021 года по поручению главы государства реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание». Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет, в том числе за счет развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, в системе образования работают порядка 9,5% занятого населения страны. Она также привела данные ВЦИОМ, согласно которым 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной.