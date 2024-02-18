Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% российских детей

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что к концу 2024 года порядка 72% российских детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает ТАСС.

«С 2021 года по поручению главы государства реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание». Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет, в том числе за счет развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, в системе образования работают порядка 9,5% занятого населения страны. Она также привела данные ВЦИОМ, согласно которым 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter