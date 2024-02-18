В калининградском ботсаду распустился «Дьявольский язык» с неприятным запахом (фото)


В Ботаническом саду Калининграда распустился аморфофаллус коньяк, это растение с крайне неприятным запахом также называют «Дьявольским языком» или «древом слёз».

«Наш аморфофаллус коньяк крайне неаппетитно пахнет на всю оранжерею (надо обязательно прийти и проверить, чем же он пахнет), но любоваться надо не запахом, а огромным соцветием — это большое бордовое покрывало размером около полуметра. Растение источает неаппетитный запах, так как опыляется оно не бабочками и пчёлами, а мухами!», — говорится в сообщении ботсада, опубликованном в социальных сетях.

Научное название растения — amorphophallus konjac, к напитку никакого отношения не имеет, говорится в сообщении. Видовое название «коньяк» происходит от японского «конняку», а это мука.

Фото из паблика Ботанического сада «ВКонтакте»

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