В правительстве рассказали, как в регионе развивается гражданское общество

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В правительстве рассказали, как в регионе развивается гражданское общество

На сегодня в Калининградской области развиваются все институты, которые принято ассоциировать с гражданским обществом. Об этом говорится в проекте госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество», разработанной региональным министерством по муниципальному развитию и внутренней политике.

«Сформировался большой слой социально активных, ответственных граждан, которые объединяются в разнообразные сообщества, чтобы отстаивать свои интересы и ценности, выражать общественное мнение и оказывать влияние на решение различных проблем, — отмечается в проекте документа. — Гражданское общество проявляет себя через общественную активность своих членов, поэтому органы госвласти Калининградской области прилагают усилия для поддержания инициативы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, направленных на социально ориентированные цели».

По состоянию на 01 ноября 2023 года на территории Калининградской области зарегистрировано 2016 некоммерческих организаций, из них 1211 — социально ориентированные некоммерческие организации.

«Органы исполнительной власти Калининградской области принимают активное участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций путем оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной и методической поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций», — отмечается в проекте программы.



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