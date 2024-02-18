До +10 градусов: калининградцам обещают теплый, но дождливый конец февраля

Во второй половине февраля в Калининградской области ожидается теплая погода, осадки продолжатся. Об этом сообщают метеорологи-любители в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Не исключено, что выносы тёплых воздушных масс вновь позволят достигнуть отметок выше +10°С. Кроме того, циклоническая активность будет способствовать периодическим осадкам, так что февраль выйдет очень влажным — с начала месяца выпало уже 72 мм, что составляет 134% от нормы», — говорится в сообщении группы.

Днем в понедельник в регионе ожидается до +4°С, ближе к полудню вероятным осадки, которые сохранятся до конца суток. Ветер юго-восточный, умеренный (4-8 м/с). Во вторник такая погода сохранится. В среду днем потеплеет до +6°С, ожидается преимущественно облачная погода с дождями в течение суток. Ветер усилится до 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с.

Во второй половине недели ожидается поступление более теплых воздушных масс с южной части континента. «Поэтому вероятно дальнейшее потепление к концу недели, при этом вряд ли обойдется без обильных осадков», — говорится в сообщении группы.