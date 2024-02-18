До +10 градусов: калининградцам обещают теплый, но дождливый конец февраля

Все новости по теме: Стихия

Во второй половине февраля в Калининградской области ожидается теплая погода, осадки продолжатся. Об этом сообщают метеорологи-любители в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Не исключено, что выносы тёплых воздушных масс вновь позволят достигнуть отметок выше +10°С. Кроме того, циклоническая активность будет способствовать периодическим осадкам, так что февраль выйдет очень влажным — с начала месяца выпало уже 72 мм, что составляет 134% от нормы», — говорится в сообщении группы.

Днем в понедельник в регионе ожидается до +4°С, ближе к полудню вероятным осадки, которые сохранятся до конца суток. Ветер юго-восточный, умеренный (4-8 м/с). Во вторник такая погода сохранится. В среду днем потеплеет до +6°С, ожидается преимущественно облачная погода с дождями в течение суток. Ветер усилится до 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с.

Во второй половине недели ожидается поступление более теплых воздушных масс с южной части континента. «Поэтому вероятно дальнейшее потепление к концу недели, при этом вряд ли обойдется без обильных осадков», — говорится в сообщении группы.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter