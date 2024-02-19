Регион ожидает помощи бюджета РФ при строительстве 47,5 км Приморского кольца

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Для строительства 3-й и 6-й очередей Приморского кольца с подъездами к Светлому и Балтийску понадобится помощь из федерального бюджета из-за высокой стоимости работ. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщило региональное мининфраструктуры.

Как уточнили в министерстве, 3-я очередь Приморского кольца пойдет от транспортной развязки в районе поселка им. А.Космодемьянского через Светлый до поселка Ижевское (17,7 км). Основной ход дороги будет шестиполосным, подъезд к Светлому — четырехполосным.

6-я очередь Приморского кольца пройдет от поселка Ижевское до Круглово с подъездом к Балтийску (29,8 км), и она будет четырехполосной, в том числе и подъезд к городу. Общая протяженность двух очередей — 47,5 км, общая стоимость порядка 100 млрд рублей.

«Так как высокая стоимость, необходима поддержка из федерального бюджета, поэтому направили в Росавтодор письмо, что проект по 6 очереди готов, прошел экспертизу и попросили принять проект в федеральную собственность. Также поступим и с проектом по 3 очереди, когда он получит положительное заключение госэкспертизы», — уточнили в мининфраструктуры, подчеркнув, что проекты межевания, планировки территорий, схемы есть в открытом доступе, и владельцев земельных участков, попадающих в зону строительства дороги, заранее уведомят об этом.

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