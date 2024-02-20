В регионе снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

На неделе с 12 по 18 февраля в Калининградской области было зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



По сравнению с предыдущей неделей показатель уменьшился на 13,7%. Недельный эпидпорог не был превышен. «По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС — вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы», — сообщили в Роспотребнадзоре.