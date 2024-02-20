В Калининграде прокуратура требует ограничить доступ к заброшенной пристройке (фото)

Прокуратура через суд требует ограничить доступ к заброшенной постройке в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в Калининграде по ул. Глинки, 49 расположено заброшенное строение в аварийном состоянии. Свободный доступ к указанному объекту представляет угрозу безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, однако его консервация владельцем не произведена», — отметили в прокуратуре.

Районный прокурор обратился в суд с с требованием обязать собственника объекта выполнить работы по ограничению доступа к нему. Исковое заявление находится на рассмотрении.