Погода в Калининграде 22 февраля

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Днем в четверг, 22 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода и небольшие осадки. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8°C.

В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +6°C. При этом на востоке области ожидается +9°C.

Скорость ветра составит в регионе три-пять метров в секунду, влажность — 97 процентов, давление — 749-754 миллиметра. В дневные часы синоптики прогнозируют небольшой дождь. По данным прогноза «Нового Калининграда», осадки ожидаются вечером. В ночь на пятницу похолодает до +6°C, метеорологи обещают умеренные осадки.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 22 февраля не ожидается, но к вечеру возможно усиление ветра до 11-14 м/с. Видимость составит три-семь километров. В ведомстве отмечают, что уровень воды в реках не приближается к опасным значениям. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 метра.

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