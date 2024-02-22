Сотрудники регионального управления МЧС ищут дом для спасённой собаки (фото) (видео)

Сотрудники регионального управления МЧС ищут дом для спасённой собаки (фото) (видео)
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части № 26 ищут новых хозяев для спасённой ими собаки. Животное пока не может ходить и нуждается в лечении, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

18 февраля в пожарную часть поступило сообщение о том, что в одном из переливных шлюзов в посёлке Озерки была обнаружена собака. Животное находилось на глубине около семи метров. Вытащить собаку на поверхность удалось с помощью спасательной верёвки.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

По словам ветеринаров, животное в тяжёлом состоянии. Собака получила травму позвоночника, в результате которой развился парез тазовых конечностей. Также есть проблемы с внутренними органами.

Спасённую назвали Шубой. Ей около одного года. Ветеринары дают осторожный прогноз на восстановление опорной функции. При этом возможно как консервативное, так и оперативное лечение.

Сейчас животное временно находится в пожарной части, за ним ухаживают сотрудники МЧС. «Добрая и ласковая малышка сейчас не может ходить. Она нуждается в любви, заботе, помощи и новом доме. Кто готов взять на себя ответственность за спасённую душу или оказать помощь в лечении, связывайтесь по телефону: 8-921-263-85-66», — говорится в сообщении пресс-службы.


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