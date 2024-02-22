Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школе

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Общее число часов для изучения истории в школах предлагается увеличить в 1,4 раза — с 340 до 476. Как пишет «Коммерсант», это следует из разработанного Минпросвещения проекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство также предложило увеличить объем изучения истории в 5–8-м классах с двух до трех часов в неделю (при 34 учебных неделях). В 9-м классе на изучение истории, по мнению ведомства, необходимо отводить по два часа в неделю.

Кроме того, число часов на изучение обществознания в школах предлагается сократить до 34. При этом изучать предмет ведомство предлагает только в 9-м классе. Как отмечает «Коммерсант», согласно действующим рекомендациям, обществознание изучается с 6-го по 9-й класс. Общее количество предусмотренных учебных часов составляет 136, по одному часу в неделю при 34 учебных неделях.



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