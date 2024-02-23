В правительстве области разъяснили, почему трудовой доход меньше зарплаты

Для расчета соответствия зарплат медиков и других представителей социальной сфера майским указам президента используется показатель среднего трудового дохода, который существенно ниже средней зарплаты. В министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области рассказали, что рекомендации использовать этот показатель для социальной сферы были даны постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.



«Методика расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности утверждена приказом Росстата от 14.04.2016 № 188, — сообщили в министерстве. — Данный показатель рассчитывается по следующим категориям наемных работников: работники организаций юрлиц (включая работников крупных и средних организаций, малых предприятий и микропредприятий); лица, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера в организациях юрлицах, для которых эта работа является основной (единственной); работники у ИП и физических лиц». При этом в методике в общей численности наемных работников не учтены военнослужащие и лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В численность наемных работников включаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ.

«Оплата труда по первым двум категориям по своей сути и представляет среднемесячную заработную плату работников организаций, которая выше доходов, которые получают работники у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, или иностранные граждане. В этой связи размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калининградской области ниже среднемесячной заработной платы работников организаций, что подтверждается данными официальной статистики», — отметили в министерстве.

Так, среднемесячный доход от трудовой деятельности в Калининградской области за 2021 год составил 34 764 руб., средняя зарплата работников организаций — 41 563 руб., за 2022 год — 37 823 руб. и 47 329 руб., за девять месяцев 2023 года — 41 646 руб. и 52 123 руб. соответственно.

Показатель среднего дохода от трудовой деятельности рекомендовано использовать при планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценке достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения. В министерстве также отметили, что этот показатель может использоваться в качестве критерия для предприятий, заявляющихся на различные меры финансовой поддержки. При этом для каждой отдельно взятой меры поддержки могут устанавливаться свои критерии.