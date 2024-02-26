Квоту на целевое обучение в российских вузах в 2024 году хотят увеличить на 6%

Квоту по приёму на целевое обучение в российских вузах в 2024 году хотят увеличить на 6% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.



«Ежегодно на основе заявок российских субъектов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. На будущий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них. (...) Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест — это где-то на 6% больше относительно прошлого года», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По некоторым специальностям, среди которых «Специальные радиотехнические системы», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», количество мест для целевиков увеличилось до 70% от их общего числа, а также до половины для сферы строительства кораблей и судов. По словам премьер-министра, в последние несколько лет растёт приём на инженерные и технические профессии.

В телеграм-канале правительства уточняется, что целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Кроме того, доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%.

В БФУ им. Канта «Новому Калининграду» сообщили, что о том, как увеличение квоты коснётся университета, будет известно ближе к лету.