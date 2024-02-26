Квоту на целевое обучение в российских вузах в 2024 году хотят увеличить на 6%

Все новости по теме: Образование

Квоту по приёму на целевое обучение в российских вузах в 2024 году хотят увеличить на 6% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Ежегодно на основе заявок российских субъектов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. На будущий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них. (...) Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест — это где-то на 6% больше относительно прошлого года», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По некоторым специальностям, среди которых «Специальные радиотехнические системы», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», количество мест для целевиков увеличилось до 70% от их общего числа, а также до половины для сферы строительства кораблей и судов. По словам премьер-министра, в последние несколько лет растёт приём на инженерные и технические профессии.

В телеграм-канале правительства уточняется, что целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Кроме того, доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%.

В БФУ им. Канта «Новому Калининграду» сообщили, что о том, как увеличение квоты коснётся университета, будет известно ближе к лету.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter