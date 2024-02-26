В Калининграде приставы помогли организации вернуть деньги за неполученный товар

Калининградские приставы помогли вернуть деньги организации, оплатившей товар, но не получившей его. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Организация заплатила за партию изделий медицинского назначения 1,1 млн рублей, однако так и не получила заказ. Тогда покупатель обратился в суд и выиграл его. Однако компания-должник не исполнила решение суда в установленные сроки. Поэтому судебные приставы сразу применили меры принудительного взыскания — наложили арест на все банковские счета недобросовестного поставщика. Это лишило должника возможности производить расчеты и полноценно вести деятельность.

Чтобы вернуть возможность пользоваться своими деньгами, должнику пришлось вернуть чужие. В кратчайшие сроки вся сумма задолженности поступила на депозитный счет УФССП. Фирме также пришлось оплатить исполнительский сбор 7% от суммы долга. Денежные средства возвращены добросовестному покупателю. Ограничения со счетов должника сняты.