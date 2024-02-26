В Калининграде приставы помогли организации вернуть деньги за неполученный товар

Все новости по теме: Долги

Калининградские приставы помогли вернуть деньги организации, оплатившей товар, но не получившей его. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Организация заплатила за партию изделий медицинского назначения 1,1 млн рублей, однако так и не получила заказ. Тогда покупатель обратился в суд и выиграл его. Однако компания-должник не исполнила решение суда в установленные сроки. Поэтому судебные приставы сразу применили меры принудительного взыскания — наложили арест на все банковские счета недобросовестного поставщика. Это лишило должника возможности производить расчеты и полноценно вести деятельность.

Чтобы вернуть возможность пользоваться своими деньгами, должнику пришлось вернуть чужие. В кратчайшие сроки вся сумма задолженности поступила на депозитный счет УФССП. Фирме также пришлось оплатить исполнительский сбор 7% от суммы долга. Денежные средства возвращены добросовестному покупателю. Ограничения со счетов должника сняты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter