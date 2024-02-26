Калининградец приобрел колокол с «философского» парохода «Пруссия» (фото)

Калининградский коллекционер Сергей Попов приобрел судовой колокол парома «Пруссия», вывозившего в 1922 из Советского Союза в Германию представителей петербургской интеллигенции. О приобретении Попов сообщил на своей персональной странице «ВКонтакте».

«Построено судно было в 1909 году, — написал коллекционер. — В 1933-38 годах паром поддерживал сообщение с Восточной Пруссией. Во время войны вывез больше 16 тысяч немецких солдат и беженцев из числа гражданского населения. После войны „Preussen“ был передан Советскому союзу и переименован в „Крильон“. До середины 80-х годов находился на Дальнем Востоке и использовался как пассажирский пароход. В 1983 г. судно было продано Японии. Дальнейшая его судьба неизвестна».

Сергей Попов рассказал «Новому Калининграду», что колокол ему достался от перекупщика, выкупившего артефакт на интернет-аукционе.

«Цена была совсем небольшой, я бы сказал, что за такую цену сейчас можно купить современную корабельную рынду без каких-либо надписей, — пояснил он. — В подлинности артефакта у меня нет сомнений. На нем остались многолетние следы пасты ГОИ, которой пользовались моряки. Судя по всему, продавец даже не догадывался о ценности колокола. Планирую, что он станет одним из экспонатов коллекции моего будущего музея, под который я сейчас ищу помещение».

Известно, что «философский» пароход «Preussen» 16–17 ноября 1922 года вывез в немецкий Штеттин (сегодня польский Щецин) философов Николая Лосского, Льва Карсавина, Ивана Лапшина. Также на пароходе в качестве пассажиров выехали за границу академик Нестор Котляревский, геолог Франц Левинсон-Лессинг, физик Михаил Кирпичёв, математик Дмитрий Селиванов и другие.