Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина* (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному лишению свободы. бывшего актера обвинили в государственной измене за участие в «Русском добровольческом корпусе» (РДК признан террористической организацией в РФ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей суда.

«Приговором суда Канахину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — заявили в суде.

Кирилла Канахина признали виновным в государственной измене, заключающейся в переходе на сторону противника (ст. 275 УК РФ). Дело рассматривали в отсутствии осужденного. В России мужчина арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В прокуратуре Москвы ранее заявляли, что Кирилл Канахин, будучи «сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации», в августе 2022 года вступил в «Русский добровольческий корпус», а я января по март 2023 года участвовал в боевых действиях в Херсонской области. Также бывший актер, как утверждает следствие, был участником нападений на приграничные села в Брянской и Белгородской области 2 марта и 22 мая 2023 года.

Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как «Глухарь» (18+), «Участковый» (12+), «Простые истины» (12+), играл в «Театре Луны», пишет РИА «Новости».