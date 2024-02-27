В Калининграде подешевели телевизоры и подорожал аспирин

В Калининградской области за год больше всего подорожали некоторые лекарства, снизились цены на часть препаратов, телевизоры и крем для рук. Соответствующая информация приведена в обзоре средних цен на непродовольственные товары в регионе от Калининградстата.



По сравнению с январем 2023 года самый высокий рост цен отмечен на капли от насморка синупрет (+ 78,94%), на второй позиции — отечественный аспирин (+ 40,82%). Кеторол экспресс — на третьем месте (+ 35,61%). На четвертом — противоотечный препарат фуросемид (+ 32,31%). Замыкают пятерку самых подорожавших позиций поливитамины (+ 30,70%).

Понижение цен по сравнению с январем 2023 года отмечено на глазные капли таурин (-25,45%), на втором месте — валидол (- 10,60%). На третьем месте термометры безртутные (- 10,46%), на четвёртом — телевизоры (- 10,22%). Крем для рук на пятой позиции (- 9%).

В январе на первых позициях списка подорожавших за месяц непродовольственных товаров — также лекарственные препараты: синупрет, кеторол экспресс, глазные капли нафазолин, вата. Замыкает пятерку мазь метилурацил, подорожавшая на 6,36%.

Как отмечает Калининградстат, для определения индексов цен и средних цен на непродовольственные товары проводится наблюдение в 462 организациях, ежемесячно регистрируется 4 282 ценовые котировки. Мониторинг ведётся в торговых точках, расположенных в различных районах населенных пунктов, с различными условиями торговли.