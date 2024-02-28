В Янтарном на стоянке у пляжа установили паркомат для сбора платы круглый год

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Парковка у пляжа в Янтарном перестала быть бесплатной во «внесезонное» время. Там появился паркомат, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» директор местного центра развития туризма Денис Ефремченко.

Речь о парковке, расположенной в районе кафе «Галера». «Там стоял сотрудник, собирающий деньги, и он работал только в сезон. Вне сезона плата не взималась. Для того, чтобы бюджет муниципалитета пополнялся круглый год, мы автоматическую систему оплаты денег сделали», — рассказал собеседник. По его словам, стоимость парковки останется прежней: 100 рублей час, если автомобиль находится на стоянке от шести часов, вступает в силу суточный тариф — 600 рублей.

Парковка рассчитана на 220 машиномест, однако готов проект ее расширения вдвое — до 440 машиномест. Практически все коммуникации для этого уже подведены и при удачном стечении обстоятельств новые места появятся уже предстоящим летом. Согласно смете, работы обойдутся в 13 млн рублей, муниципалитет обратился за поддержкой в региональное правительство. «Просили областные деньги, участвовали в конкурсе, но [нашу заявку] не одобрили — были более важные проекты. Однако нам сказали, что при первой экономии деньги выделят, потому что парковка нужна там очень. Если нет, то проект перейдет на следующий год», — пояснил директор центра.

О запланированном расширении автостоянки у «Галеры» глава городского округа Артур Крупин рассказывал год назад.

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