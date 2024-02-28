Областная служба скорой помощи получила два новых реанимобиля (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Служба скорой медицинской помощи региона получила два новых реанимобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в среду, 28 февраля.



«Два автомобиля класса С (реанимобили) приобрели за счёт средств областного бюджета в рамках реализации региональной госпрограммы „Здравоохранение“. Все машины поступили технически исправными, полностью укомплектованными необходимым медицинским и другим оборудованием. Автомобили готовы к эксплуатации, прошли техническое обслуживание, поставлены на учёт в ГИБДД. Проверено и готово к работе всё медицинское оборудование», — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 февраля Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф располагает 146 автомобилями скорой помощи, добавили в пресс-службе.