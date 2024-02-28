В Центробанке рассказали о масштабах подделки денег в Калининградской области

В 2023 году в банковской системе Калининградской области обнаружили и изъяли из обращения 31 поддельную банкноту Банка России. По сравнению с 2022 годом количество подделок снизилось на 38%, сообщила пресс-служба калининградского отделения ЦБ.



81% всех обнаруженных в регионе подделок — банкноты номиналом 5000 рублей. За прошедший год из обращения вывели 25 таких банкнот. За год их количество сократилось на 36%. Кроме того, в регионе обнаружено по две поддельные банкноты 2000, 1000 и 500 рублей.

«Для повышения защищённости российских денег от подделки Банк России модернизирует банкнотный ряд. Сейчас в обращении представлены два номинала модернизированных банкнот — 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. Обновлённые деньги более износоустойчивы и оснащены самым современным защитным комплексом», — прокомментировал управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

В банке уточнили, что старые банкноты образца 1997 года также являются законным средством платежа. Они остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота постепенно, по мере износа.

Чтобы проверить банкноты, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», которое покажет, где расположены и как должны выглядеть защитные признаки.

Количество обнаруженных в регионе в 2023 году поддельных банкнот иностранных государств снизилось почти в два раза. Всего выявили восемь таких подделок. Большинство из них — доллары США (шесть стодолларовых купюр и одна банкнота номиналом 50 долларов). Также обнаружена одна поддельная купюра номиналом 50 евро.