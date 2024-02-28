В Центробанке рассказали о масштабах подделки денег в Калининградской области

Все новости по теме: Банки и финансы

В 2023 году в банковской системе Калининградской области обнаружили и изъяли из обращения 31 поддельную банкноту Банка России. По сравнению с 2022 годом количество подделок снизилось на 38%, сообщила пресс-служба калининградского отделения ЦБ.

81% всех обнаруженных в регионе подделок — банкноты номиналом 5000 рублей. За прошедший год из обращения вывели 25 таких банкнот. За год их количество сократилось на 36%. Кроме того, в регионе обнаружено по две поддельные банкноты 2000, 1000 и 500 рублей.

«Для повышения защищённости российских денег от подделки Банк России модернизирует банкнотный ряд. Сейчас в обращении представлены два номинала модернизированных банкнот — 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. Обновлённые деньги более износоустойчивы и оснащены самым современным защитным комплексом», — прокомментировал управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

В банке уточнили, что старые банкноты образца 1997 года также являются законным средством платежа. Они остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота постепенно, по мере износа.

Чтобы проверить банкноты, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», которое покажет, где расположены и как должны выглядеть защитные признаки.

Количество обнаруженных в регионе в 2023 году поддельных банкнот иностранных государств снизилось почти в два раза. Всего выявили восемь таких подделок. Большинство из них — доллары США (шесть стодолларовых купюр и одна банкнота номиналом 50 долларов). Также обнаружена одна поддельная купюра номиналом 50 евро.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter