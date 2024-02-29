Власти объяснили, зачем пронумеровали деревья в калининградских парках (фото)

Власти объяснили, зачем пронумеровали деревья в калининградских парках (фото)
Фото: пресс-служба Дирекции ландшафтных парков
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Представители калининградской «Дирекции ландшафтных парков» объяснили, почему сразу в нескольких городских парках (в частности, парке Макса Ашманна, Центральном, Южном, а также лесопарках Ветеранов, Тихом и на ул. Дмитрия Донского) пронумеровали деревья красной краской. По их словам, отметки появились в ходе подготовительных топографических работ.

«Каждое дерево здесь: пронумеруют, определят породу, размер и состояние, — сообщила пресс-служба Дирекции. — В итоге город получит электронную топографическую карту, где будут размещены все объекты парков, инженерные сети, сооружения и рельеф местности, а также, деревья толщиной от 8 см в диаметре, измеренную на высоте 130 см от поверхности земли, кусты и зелёные изгороди».

В ходе этой работы власти рассчитывают установить количество и качество зелёных насаждений и приступить к «планировании работы по уходу за территориями».

Работы должны быть закончены до 1 мая текущего года.

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