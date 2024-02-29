Прокуратура оспорила вырубку деревьев на Юбилейной из-за редких насекомых

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Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура оспорила порубочный билет, разрешающий вырубку зеленых насаждений в районе улицы Юбилейной в Калининграде. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка законности вырубки проводилась на основании обращения граждан.

Проверка показала, что в январе 2024 года администрация Калининграда выдала порубочный билет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» на осуществление рубки ухода на земельном участке по ул. Юбилейной. «Вместе с тем в указанном районе подтверждено обитание редких и особо охраняемых видов насекомых, занесенных в Красную книгу РФ. При этом компетентным специалистом обследование участка на предмет наличия или отсутствия особо охраняемых объектов животного и растительного мира, а также мероприятия по сохранению среды их обитания не проводились», — сообщили в ведомстве.

Природоохранный прокурор принес протест на порубочный билет. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в Калининграде планируется построить дублер Литовского вала, который должен пройти по территории исторических общинных кладбищ Лабиауэр-штрассе, где жителей Кенигсберга хоронили в первой половине XIX и начале ХХ столетия. Осенью 2023 городские власти разрешили вырубить в зеленой зоне деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет.

Министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, комментируя в мае планы по строительству дублера Литовского вала, заявил, что отказываться от них не планируют. 

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