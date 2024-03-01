В Янтарном надеются вернуть принудительную эвакуацию машин на штрафстоянку

Власти Янтарного рассчитывают на возвращение в курортном сезоне 2024 года принудительной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянку. В прошлом году эвакуация организована не была, рассказал «Новому Калининграду» глава администрации Янтарного Артур Крупин.
«В 2023 году была нестандартная история, когда мы обращались в ГИБДД, они говорили, что нет эвакуаторов. Когда мы обращались в компанию, которая должна была заниматься эвакуацией, они говорили, что нет экипажа ДПС. В результате эвакуации никакой не было, хотя у нас официально на территории и организована штрафстоянка, то есть мы как муниципалитет все условия для эвакуации создали», — рассказал Артур Крупин.
По его словам, отсутствие эвакуации привело к тому, что автомобилисты бросали машины во дворах жилых домов, что приводило к возмущениям жителей. При этом, отметил Крупин, в муниципалитете в 2022−2023 годах были установлено более 200 дополнительных знаков, регулирующих движение, ограничивающих скоростной режим, запрещающих остановки, парковки, и т.д.
«Анализ работы, а точнее не работы эвакуаторов в 2023 году привел к тому, что мы обратились в министерство развития инфраструктуры области о необходимости смены компании, которая должна заниматься эвакуацией. В этом году министерство провело конкурс, появилась новая компания, и мы надеемся, что они совместно с сотрудниками ГИБДД начнут полномерно и законно проводить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей на территории Янтарного», — добавил глава администрации. Артур Крупин рассказал, что на территории муниципалитета имеется несколько небольших бесплатных парковок и большие платные, тарифы на которых были установлены на уровне 50-100 рублей в час, либо 500-600 рублей за день.Отметим, в конце февраля областная служба по тарифам утвердила своим приказом расценки для штрафстоянок в Янтарном и Светлогорске на 2024-2029 годы. Так, перемещение задержанных мотоциклов и автомобилей категорий B и D (до 3,5 тонн) на штрафстоянку в 2024 году обойдется в 2722, 50 руб. Час хранения автомобиля — в 50 рублей, мотоцикла — в 25 рублей.