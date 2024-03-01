В Калининграде заработал первый в регионе кабинет функциональной диагностики слуха

В Калининграде на базе Областной клинической больницы открылся первый в области кабинет функциональной диагностики слуха. Структура появилась в диагностической поликлинике ОКБ. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Кабинет оснащен тремя аппаратами — объективного исследования слуха на уровне головного мозга и импедансным и клиническим многоканальным аудиометрами. Оборудование суммарной стоимостью более 4,5 млн рублей, выделенных из областного бюджета, приобретено в конце прошлого года по региональной госпрограмме «Здравоохранение». У пациентов будет возможность пройти такие обследования, как тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия и другие. Также в сурдологическом кабинете будут проводить консервативное лечение острой и хронической тугоухости.

«Мы его создали с нуля, он уникален — это настоящий прорыв для нашей медицины. Сейчас многим пациентам необходимо проводить дополнительные исследования состояния слуховой системы. Поэтому мы при поддержке министерства здравоохранения закупили новое оборудование, и сейчас пациент, приходя в этот кабинет, получает полный спектр обследования слуха в одном месте, а выходя — понимает не только имеющиеся проблемы, но и как их решать», — прокомментировал руководитель кабинета, сурдолог-оториноларинголог Руслан Турсунов.

