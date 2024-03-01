Верховный суд не стал рассматривать жалобу арендатора земель в Малиновке

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Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу арендатора двух земельных участков за авандюной в поселке Малиновка Зеленоградского округа Сергея Ершова. Информация об этом опубликована в судебной картотеке. Ершов обжаловал определение ВС РФ, который встал на сторону областного правительства в споре о переводе участков в другую территориальную зону.

Земельный массив за авандюной (кадастровый квартал 39:05:010326) изначально относился к лесфонду, а впоследствии оказался включен в границы Зеленоградска и разделен на отдельные участки, которые передали в аренду нескольким лицам. Территория сначала относилась к зоне гостиниц, затем — к зоне делового, общественного и коммерческого назначения, где допускалось размещение капитальных объектов.

В марте 2021 года власти изменили Генплан Зеленоградска и отнесли эти земли к зоне озелененных территорий, на которой могут располагаться парки, сады, скверы, бульвары и набережные. Отдельные арендаторы в связи с этим подали иски в суд.

Верховный суд в споре по иску Сергея Ершова посчитал, что власти обоснованно перевели земли в зону озелененных территорий. Наряду с этим ВС обратил внимание, что согласование частных и публичных прав и интересов достигается в том числе путем предоставления компенсации и возможности дальнейшего использования уже построенных объектов. В областном правительстве вопрос о том, как планируется решать сложившуюся ситуацию с арендаторами, не комментируют.

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