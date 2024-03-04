В Калининградской области из-за геомагнитной бури наблюдали полярное сияние

В воскресенье вечером на Земле действовала интенсивная геомагнитная буря, которая способствовала вероятности наблюдения полярных сияний, сообщили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Сияние наблюдалось в северной части горизонта, его зафиксировали сразу несколько подписчиков сообщества. В основном погодное явление наблюдали на севере региона.







