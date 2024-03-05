Средняя длина рабочего дня в России выросла до максимума за 19 лет

Средняя длина рабочего дня в России выросла в 2023 году до 7,17 часа — это максимум за 19 лет — весь период доступной статистики на сайте Росстата. Как пишет РБК, рост происходит на фоне дефицита кадров.



По данным ведомства, больше всех работали в прошлом году рыболовы, администраторы, добытчики металлических руд и медики. В лидерах по продолжительности рабочего времени также сотрудники сферы социальных услуг (среднее время — 7,47 часа), пассажирского транспорта — 7,46 часа, работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности — 7,34 часа. Наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа).

Рост продолжительности рабочего времени в 2023 году был ожидаемым, он стал следствием прежде всего острого дефицита кадров при низкой производительности труда, отметил профессор Финансового университета при Правительстве Александр Сафонов: «По-другому обеспечить полноценную работу предприятия бы просто не смогли».

Ранее о таком тренде говорил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — отмечал он.

По данным Росстата, на фоне дефицита кадров реальная заработная плата в России выросла на 7,8% по итогам 2023 года.