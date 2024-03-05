В Госдуму внесли проект о запрете платного возврата товаров на маркетплейсах

В Государственную думу был внесен законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе.



«В соответствии с данными Минпромторга России, опубликованными в январе 2024 г., только за последние пять лет оборот маркетплейсов вырос в 5 раз. По состоянию на июнь 2023 года доля маркетплейсов в общем объеме Интернет-торговли превысила 50% (по данным Минпромторга)», — указано в пояснительной записке.

В связи с отсутствием унифицированного правового регулирования деятельности агрегаторов, было решено разработать общие правила. Как считают авторы законопроекта, это введет гарантию защиты прав и законных интересов участников торгового оборота.

В частности, предлагается запретить взыскание денег с покупателей за возврат товара. Кроме того, маркетплейсам нельзя будет проводить акции без согласия партнеров-производителей товаров и брать с них более 10% за услуги.

В проекте также предлагается создать общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное — для площадок, которые занимают более 20% рынка. Последним хотят запретить изменять условия договора услуг, а также ухудшать положение продавцов и владельцев пунктов выдачи товара без уведомления не менее чем за 30 дней: «Недобросовестное поведение владельцев онлайн-платформ может создавать негативные последствия для деятельности продавцов и пунктов выдачи заказов, ставить их в невыгодное положение, вынуждать работать на условиях, которые противоречат их коммерческим интересам, а также создавать дополнительные возможности для монополизации рынка путем использования недобросовестных практик», — сказано в документе.

Проект на рассмотрение внесен главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и главой комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым из «Единой России». Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.