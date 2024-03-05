СМИ: у украинского олигарха Коломойского изъяли землю в Калининградской области

Украинского олигарха Игоря Коломойского и экс-владельца Смоленского банка Павла Шитова признали экстремистами по иску Генпрокуратуры, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, у финансистов обратили в доход России ряд предприятий, бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях, общая площадь которых превышает 5,5 тыс. га.

«Административный иск Генпрокуратуры, поддержанный прокуратурой Адыгеи, Кошехабльский райсуд республики рассмотрел в закрытом режиме», — поясняет «Коммерсант». Источники издания утверждают, что активы Коломойского и Шитова обнаружили, надзирая за борьбой с экстремизмом.

«По версии Генпрокуратуры, господа Коломойский и Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited входили в одну экстремистскую группу, действия которой носили «ярко выраженный антироссийский характер», — пишет газета.

В прошлом году Росфинмониторинг внес Игоря Коломойского в перечень террористов и экстремистов. Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в список лиц и приостанавливают их обслуживание.