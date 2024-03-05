В Областной клинической больнице спасли подростка с врожденной патологией сосудов

В Областной клинической больнице спасли подростка с врожденной патологией сосудов
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Областной клинической больнице спасли подростка с врожденной патологией сосудов. Такую операцию сердечно-сосудистые хирурги провели в конце февраля впервые в истории региональной медицины, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заведующего профильным отделением областной больницы Алексея Шатравки, врожденная артерио-венозная мальформация развивалась на ноге у шестнадцатилетнего жителя Советска в течение нескольких лет. Это проявлялось появлением гигантских варикозных вен на левой ноге. «У человека крупные магистральные артерии и вены между собой если и соединяются, то крайне мало — на бедре и на голени, а у этого пациента были множественные соединения между артериальной системой бедренной и подколенной артерий, артерии голени и системы подкожных вен, — пояснил Алексей Шатравка. — В данном случае все вело к инвалидизации пациента, при этом неоднократное лечение за пределами Калининграда к положительному эффекту не привело. Более того, в подколенной зоне образовалась трофическая язва с постоянными кровотечениями».

Как отметил специалист, опасность таких патологий в том, что они, как мина замедленного действия, — могут разорваться в любой момент. «В силу возраста пациент изначально попал по скорой помощи в Детскую областную больницу с кровотечением на ноге. Для продолжения оперативного лечения специалисты клиники обратились к коллегам из областной больницы. По телемедицине подключились федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга, но было принято решение проводить хирургическое вмешательство на месте, в Калининграде», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Операция длилась более пяти часов. Сосудистые хирурги ликвидировали крупную артерио-венозную мальформацию в виде клубка на бедре и верхней трети голени, таким образом предотвратив дальнейшее кровотечение. Сейчас мальчик находится в стационаре.


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