Начальник Калининградской областной таможни Сергей Абросимов ушел в отставку

В руководстве Калининградской областной таможни произошли изменения. Ее начальник Сергей Абросимов покинул свой пост. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе таможни, он ушел в отставку по выслуге лет.



Обязанности руководителя исполняет первый заместитель Денис Мосолов. По информации пресс-службы, накануне был последний рабочий день Абросимова. Решение о назначении нового руководителя пока не принято.

Сергей Абросимов возглавлял областную таможню с конца 2018 года, он приехал в Калининград из Екатеринбурга.