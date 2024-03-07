В регионе хотят завершить расселение из аварийного жилья в 2024 году

Власти Калининградской области намерены завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, до сентября 2024 года, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

«Сейчас регион продолжает ускоренное завершение текущей программы переселения: вместо 1 сентября 2025 года завершаем ее до 1 сентября 2024 года. <...> В 2024 году необходимо расселить более 860 человек, которые проживают в квартирах общей площадью 13,49 тыс. кв. м», — цитирует информационное агентство главу ведомства.

Как напомнил Сергей Черномаз, в 2022 году Фонд развития территорий одобрил заявку области на ускоренную реализацию программы расселения, а в 2023 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на реализацию программы. На данный момент она продолжается в шести муниципалитетах: в Калининграде, Балтийском, Светловском и Янтарном городских округах, а также в Гвардейском и Краснознаменском муниципальных округах. «После завершения ускоренной программы в области необходимо будет расселить еще около 4,2 тыс. человек», — пояснил Черномаз.

«Общая площадь жилых помещений, требующая расселения в связи с признанием домов аварийными, в регионе составляет 69,56 тыс. кв. м. В расселении из аварийного жилищного фонда нуждается 4,8 тыс. человек. Всего в рамках программы переселения жителей из аварийного жилья с 2019 года в области расселено 40,8 тыс. кв. м аварийного жилья, условия проживания улучшили 2,7 тыс. человек», — отмечает ТАСС.