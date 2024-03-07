В регионе хотят завершить расселение из аварийного жилья в 2024 году

Все новости по теме: Аварийное жилье

Власти Калининградской области намерены завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, до сентября 2024 года, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

«Сейчас регион продолжает ускоренное завершение текущей программы переселения: вместо 1 сентября 2025 года завершаем ее до 1 сентября 2024 года. <...> В 2024 году необходимо расселить более 860 человек, которые проживают в квартирах общей площадью 13,49 тыс. кв. м», — цитирует информационное агентство главу ведомства.

Как напомнил Сергей Черномаз, в 2022 году Фонд развития территорий одобрил заявку области на ускоренную реализацию программы расселения, а в 2023 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на реализацию программы. На данный момент она продолжается в шести муниципалитетах: в Калининграде, Балтийском, Светловском и Янтарном городских округах, а также в Гвардейском и Краснознаменском муниципальных округах. «После завершения ускоренной программы в области необходимо будет расселить еще около 4,2 тыс. человек», — пояснил Черномаз.

«Общая площадь жилых помещений, требующая расселения в связи с признанием домов аварийными, в регионе составляет 69,56 тыс. кв. м. В расселении из аварийного жилищного фонда нуждается 4,8 тыс. человек. Всего в рамках программы переселения жителей из аварийного жилья с 2019 года в области расселено 40,8 тыс. кв. м аварийного жилья, условия проживания улучшили 2,7 тыс. человек», — отмечает ТАСС.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter