Калининградскую область назвали самым безопасным регионом для женского туризма. К такому выводу пришли эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru по результатам опроса более 3 000 россиянок. Опрошенные должны были указать самые безопасные направления для путешествий с подругами.



В итоге Калининградская область лидировала со значительным отрывом по внутренним направлениям — ее выбрали 42% опрошенных россиянок. В топ-3 российских направлений также попали города Золотого кольца и Байкал.

Среди зарубежных направлений по уровню доверия лидировала Белоруссия (45% голосов). Ей уступили ОАЭ и страны Европы (по 24%).