Калининградскую область назвали «самым безопасным регионом для женского туризма»

Калининградскую область назвали «самым безопасным регионом для женского туризма»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Калининградскую область назвали самым безопасным регионом для женского туризма. К такому выводу пришли эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru по результатам опроса более 3 000 россиянок. Опрошенные должны были указать самые безопасные направления для путешествий с подругами.

В итоге Калининградская область лидировала со значительным отрывом по внутренним направлениям — ее выбрали 42% опрошенных россиянок. В топ-3 российских направлений также попали города Золотого кольца и Байкал.

Среди зарубежных направлений по уровню доверия лидировала Белоруссия (45% голосов). Ей уступили ОАЭ и страны Европы (по 24%).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter