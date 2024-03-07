Правительство: социальные пенсии в РФ проиндексируют на 7,5%

Правительство РФ утвердило постановление по индексации пенсий на 7,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.



«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год — 1 апреля», — указали в правительстве.

На 7,5% пенсии поднимут для тех категорий граждан, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, инвалидам и потерявшим кормильца. Также правительство уточнило, что на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, для участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

По информации правительства, решение затронет около 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

«Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации [необходимо] проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением, для увеличения соответствующих пенсий, установленных Федеральным законом», — сообщается в постановлении.