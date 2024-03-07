Спасатели достали упавшую в фонтан собаку на Верхнем озере (фото)

В Калининграде сотрудники городского управления ГО и С спасли собаку, которая оказалась в воде и не могла выбраться. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, пес упал в фонтан “Голубой ручеёк” на Верхнем озере. Выбраться самостоятельно из водоёма, обрамлённого гранитными набережными, для животного оказалось не под силу. Тем более температура воды ещё довольно низкая.

Собаку заметили прохожие, которые позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Подоспевшие спасатели вытащили пса, который, оказавшись на суше, «вильнул хвостом и побежал дальше по своим важным собачьим делам», рассказали в горадминистрации, напомнив телефон ЕДДС - 59-64-00.